Barcelone : le club franchit pour la première fois le milliard d’euros de revenus

Le FC Barcelone a dépassé pour la première fois de son histoire la barre du milliard d’euros de revenus sur une saison. Selon Sport, le club catalan présentera ses résultats financiers lors de son Assemblée générale, programmée le 19 septembre. Le Barça enchaîne également un troisième exercice consécutif avec un résultat positif, une amélioration notamment favorisée par son retour au Spotify Camp Nou et la reprise de l’exploitation de son stade. Les socios délégués seront appelés à approuver les comptes du dernier exercice ainsi que le budget de la saison 2026-2027. Ils devront également se prononcer sur une extension du crédit destiné au financement de l’Espai Barça et des travaux du nouveau Camp Nou.

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Cette assemblée servira également à ratifier Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé et Sisco Pujol, qui n’avaient pas démissionné de leurs fonctions pour participer aux dernières élections. Joan Laporta et sa candidature avaient remporté le scrutin le 15 mars, avant la prise de fonctions de la nouvelle direction le 1er juillet. Habituellement organisée à la fin du mois d’octobre, l’assemblée a cette fois été avancée au 19 septembre afin d’éviter deux réunions rapprochées et les coûts supplémentaires associés. Elle se déroulera aussi à distance, comme l’a expliqué la vice-présidente Elena Fort : « Nous avons décidé de maintenir le format télématique pour garantir la participation maximale des socios. » Un temps de questions-réponses sera également prévu pour permettre aux membres délégués d’interroger la direction.