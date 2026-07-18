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Coupe du Monde

Équipe de France : Mbappé bat un nouveau record de précocité

Par Sasha Nahon
1 min.
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp

Titulaire face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé dispute la 22e rencontre de sa carrière dans la compétition. À seulement 27 ans, le capitaine de l’équipe de France établit ainsi un nouveau record de précocité, aucun joueur n’ayant atteint un tel total avant l’âge de 30 ans.

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Cette rencontre marque également sa 20e titularisation en Coupe du monde sous le maillot tricolore. L’attaquant du Real Madrid égale ainsi le record de Hugo Lloris, confirmant un peu plus son statut de pilier de l’histoire récente des Bleus.

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