Wayne Rooney se paie les joueurs de Manchester City

Vainqueur d’Arsenal (2-1) dimanche lors de la 33e journée de Premier League, Manchester City est revenu à trois points des Gunners avec un match de moins. Ainsi, les Sky Blues peuvent légitimement croire au titre puisqu’ils ont de nouveau leur destin entre les mains. Après la rencontre, de nombreux joueurs ont célébré cette victoire, mais le consultant Wayne Rooney n’a pas apprécié le côté excessif. Dans l’émission Match of The Day, l’attaquant passé par Manchester United a tenu à tempérer les ardeurs des Skyblues.

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« (Les célébrations) étaient un peu excessives. Il reste six matchs à jouer pour City, c’est évidemment une victoire importante. Je pense aussi qu’Arsenal doit se ressaisir après ce revers. Arsenal sera soulagé que ce match soit désormais derrière eux et qu’il leur reste cinq matchs à jouer. S’ils les gagnent, ils auront de bonnes chances de remporter le championnat. Je pense simplement que c’est un peu prématuré et que cela pourrait se retourner contre eux », a-t-il déclaré.