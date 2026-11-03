Villarreal-PSG : l’hymne de la Ligue des Champions ne sera pas joué

Ces derniers jours, l’Espagne a vécu deux tragédies : la terrible catastrophe ferroviaire qui a fait 69 victimes et le décès de l’attaquant Jesús de Miguel. En signe de recueillement, l’UEFA a décidé que l’hymne de la Ligue des Champions ne sera pas joué pour les clubs espagnols engagés dans la compétition.

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« Par signe de respect, après le tragique décès de Jesús de Miguel Alameda et en mémoire des victimes de l’accident ferroviaire récent survenu à Urda, l’UEFA a communiqué aux clubs espagnols participant à la compétition que l’hymne de la Ligue des champions ne sera pas diffusé exceptionnellement ce soir dans leurs stades respectifs », a indiqué Villarreal sur ses réseaux sociaux.