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Officiel Ligue des Champions

Villarreal-PSG : l’hymne de la Ligue des Champions ne sera pas joué

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Villarreal 0-6 PSG
winamax
1 4.00 N 4.30 2 1.62 1er pari remboursé

Ces derniers jours, l’Espagne a vécu deux tragédies : la terrible catastrophe ferroviaire qui a fait 69 victimes et le décès de l’attaquant Jesús de Miguel. En signe de recueillement, l’UEFA a décidé que l’hymne de la Ligue des Champions ne sera pas joué pour les clubs espagnols engagés dans la compétition.

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Villarreal CF
Como muestra de respeto, tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda, la UEFA ha comunicado a los clubes españoles que participan en la competición que el himno de la Champions no se reproducirá excepcionalmente esta noche en sus respectivos estadios.
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« Par signe de respect, après le tragique décès de Jesús de Miguel Alameda et en mémoire des victimes de l’accident ferroviaire récent survenu à Urda, l’UEFA a communiqué aux clubs espagnols participant à la compétition que l’hymne de la Ligue des champions ne sera pas diffusé exceptionnellement ce soir dans leurs stades respectifs », a indiqué Villarreal sur ses réseaux sociaux.

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