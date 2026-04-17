Ligue 1 : le RC Lens renverse Toulouse après un match fou

Le RC Lens devait se relancer. Après n’avoir plus joué en Ligue 1 depuis deux semaines, les Artésiens avaient pour ambition de revenir fort. Pour cause, les hommes de Pierre Sage s’étaient lourdement inclinés face au LOSC lors du derby du Nord, à l’occasion de leur dernière sortie. Face à Toulouse, qu’ils vont rencontrer encore mardi prochain en demi-finale de Coupe de France, Lens avait donc l’obligation de gagner ce vendredi. Face à son public, le dauphin du PSG se présentait avec une attaque remaniée : Thauvin, Edouard et Saint-Maximin étaient sur le banc et un trio Fofana-Sotoca-Saïd était aligné. En face, Carles Martinez Novell a également décidé de faire légèrement tourner. Malgré ce turn-over, Toulouse a réalisé la meilleure entame de match. Tranchants sur les duels et affichant un pressing à toute épreuve, les visiteurs ont rapidement pris les devants.

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Après une récupération haute, Casseres a décidé de frapper en force aux 30 mètres. Mal rentré dans son match comme son équipe, Robin Risser a complétement raté son intervention de la main et a laissé le ballon entrer dans ses propres filets (0-1, 6e). Malgré une réponse timide de Saïd (8e), Lens était toujours pris à la gorge et a encaissé un deuxième but dans la foulée. Sur un corner dangereux, le ballon a voyagé dans la surface avant d’être envoyé sur la barre par le jeune défenseur Seny Koumbassa. Pour son 8e match en Ligue 1, le roc de 18 ans inscrivait son premier but avec cette barre finalement rentrante (0-2, 12e). Sonnés, les Lensois encaissaient deux buts en 15 minutes pour la première fois depuis la saison 2020-2021. Suite à ce premier quart d’heure très animé, Toulouse s’est sabordé tout seul avec une semelle de Gboho sur Thomasson qui, après intervention de la VAR, lui a valu un carton rouge logique (17e) et qui a changé la face du match.

Lens a renversé la table

A partir de ce moment-là, Lens a logiquement repris le contrôle du match. Retranché en 5-3-1, le TéFéCé ne sortait pas de sa moitié de terrain et était acculé. Après une tête dangereuse de Saïd (21e), Lens a cru égaliser, mais Sotoca a légèrement poussé Nicolaisen avant d’armer sa tête victorieuse (29e). Par la suite, Lens a continué d’accélérer mais ni Saïd (35e), très actif, ni Matthieu Udol (45+3e), auteur de plusieurs fulgurances, n’ont su réduire l’écart au score. Dans la douleur, Toulouse rentrait donc aux vestiaires avec deux buts d’avance. Au retour de la pause, cette avance s’est vite effondrée. A force de subir, l’infériorité numérique s’est faite de plus en plus ressentir au gré des minutes. Les entrées d’Allan Saint-Maximin et Odsonne Edouard ont également fait beaucoup de mal à des Violets asphyxiés. Après pléthore d’occasions, Lens est alors revenu dans la partie peu après l’heure de jeu.

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Sur un centre déposé sur sa tête par Saint-Maximin, Saud Abdulhamid a inscrit le premier but lensois d’une tête placée (2-1, 61e). Quelques minutes plus tard, les Lensois revenaient même à hauteur grâce à un Thomasson opportuniste qui, après une frappe lourde de Sarr, terminait dans le but vide après la parade de Restes (2-2, 66e). Dès lors, Toulouse a tout fait pour conserver ce point qui aurait été mérité après son match valeureux. Mais à force de subir et de concéder des occasions, encore plus après l’entrée de Florian Thauvin, le TFC a craqué dans le temps additionnel. Sur un énième corner, Ismaëlo Ganiou s’est élevé plus haut que tout le monde pour inscrire le but de la victoire (3-2). Un scénario idéal pour les Sang et Or qui renouent avec la victoire et reviennent provisoirement à un point du PSG. Une belle réponse après la défaite lors du derby contre Lille il y a deux semaines. Ce soir, Lens a tiré 42 fois. Un score impressionnant qui est le plus gros de l’histoire de la Ligue 1 depuis 20 ans. De son côté, Toulouse peut regretter le rouge donné à la 17e minute et concède la défaite de manière cruelle.