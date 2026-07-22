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Arsenal annonce l’absence de William Saliba pour une période prolongée

Par Aurélien Macedo
1 min.
William Saliba avec Arsenal @Maxppp

Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2026 avec la France, William Saliba avait quitté le terrain lors de la défaite 2-0 des Bleus contre l’Espagne après une rechute au dos. Touché, le défenseur central tricolore sera absent un long moment. Si l’opération avait été évoquée, il va suivre un processus de convalescence à la place. C’est ce qu’a annoncé le club anglais.

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«Des examens complémentaires réalisés par des spécialistes à son retour à Londres cette semaine ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au dos qui nécessitera une période de rééducation. Des évaluations approfondies ont conclu que la chirurgie n’est pas recommandée, mais que William devrait maintenant entamer un programme de convalescence encadrée. La rééducation de William débutera immédiatement, avec une prise en charge continue de sa blessure, et son indisponibilité devrait être prolongée. Tous les efforts sont déployés pour soutenir William et lui permettre de retrouver la pleine forme au plus vite», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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