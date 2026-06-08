Fabio Grosso devient le nouveau coach de la Fiorentina

Parti de Sassuolo, qu’il a fait monter en Serie A et maintenu avec une belle 11e place, Fabio Grosso a livré un passage remarquable avec les Neroverdi. Une performance qui lui offre la possibilité de prendre en main une écurie prestigieuse en perte de vitesse, la Fiorentina. Quinzième cette saison, la Viola a connu de grosses difficultés avec Stefano Pioli et Paolo Vanoli. Pour amorcer un nouveau cycle, Fabio Grosso vient d’être nommé sur le banc du club toscan pour deux saisons.

La suite après cette publicité

FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️



ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. pic.twitter.com/6qm9Awyda7 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 8, 2026

« Je suis vraiment ravi de pouvoir saisir cette opportunité extraordinaire. J’arrive dans un club prestigieux, avec des supporters passionnés et une ville qui vit le football avec une grande intensité. Je n’aime jamais faire de promesses, mais consciente des responsabilités qui m’attendent, je pense pouvoir garantir d’emblée fiabilité, professionnalisme et implication dans la construction d’une équipe courageuse et ambitieuse. Je suis vraiment enthousiaste et j’ai hâte de commencer », a-t-il déclaré.