Manchester City : Pep Guardiola opéré en urgence

Après avoir remporté la Super Coupe d’Europe face à Séville et glané deux succès de rang en Premier League contre Burnley et Newcastle, Pep Guardiola va s’éloigner un peu de Manchester City. Les Cityzens viennent d’annoncer que leur coach sera absent des terrains jusqu’à la trêve internationale, car il a dû aller se faire opérer du dos en urgence.

« Pep Guardiola a subi aujourd’hui une opération de routine pour un problème de dos. L’entraîneur de Manchester City souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s’est rendu à Barcelone pour se faire opérer d’urgence par le Dr Mireia Illueca. L’opération s’est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone. En son absence, le directeur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de l’équipe première sur le terrain et assumera les fonctions sur le banc de touche jusqu’au retour de Pep. Le retour de Pep est prévu après la prochaine trêve internationale. Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et se réjouit de le revoir bientôt à Manchester », a indiqué le club anglais.