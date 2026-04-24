CdM 2026 : des billets à 2 millions d’euros pour assister à la finale

Alors que certains billets pour assister à la finale du Mondial grimpaient jusqu’à 11 000 dollars, le prix est encore en train de monter, à des extrémités complètement folles durant ce mois d’avril. En effet, assister à la finale de la Coupe du monde 2026 est désormais un luxe. Lors d’une nouvelle mise en vente de billets par la FIFA ayant eu lieu jeudi, les prix affichés sur la plateforme officielle de revente ont atteint des montants inédits.

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Quatre places de catégorie 1 — pour le match du 19 juillet au MetLife Stadium — sont proposées pour environ… 2 millions d’euros chacune, soit 8 millions de dollars au total. Si la FIFA ne fixe pas directement les prix sur ce marché, elle applique des commissions sur chaque transaction. Or, cette politique alimente les critiques à moins de deux mois du tournoi, sachant que les tarifs deviennent absurdes. Tout compte fait, les fans en ont marre et l’accès à la compétition internationale devient presque impossible. La colère est plus que jamais présente !