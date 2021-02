Ligue 2 : Guingamp et Caen se neutralisent

Troyes-Clermont-Toulouse. Voici actuellement le tiercé de tête de la Ligue 2 BKT. Beaucoup plus bas dans le classement, l'En Avant Guingamp, dix-septième (24 points), joue le maintien et veut s'éloigner de la zone rouge. Pour faire un pas de plus dans sa mission, le club breton comptait bien prendre les trois points face à Caen, 11ème (33 points), ce lundi soir.

Mais l'EAG démarrait mal puisque les Normands ouvraient le score à la 26ème minute grâce à Prince Oniangué (1-0, 26e). Puis Caen menait 2 à 0 à la 55ème avec cette fois-ci un but d'Alexandre Mendy. Mais Guingamp ne disait pas son dernier mot et réduisait l'écart grâce à un but de Pierrot (1-2, 66e) avant d'égaliser grâce à Niakaté (2-2, 71e). Ce dernier n'était pas loin du doublé mais son but était refusé. Au final, les deux équipes se neutralisaient et se quittaient sur un nul (2-2).