Samuel Eto’o lourdement sanctionné après son coup de sang

Suite aux incidents survenus lors du quart de finale de la CAN entre le Maroc et le Cameroun, le Jury Disciplinaire de la CAF a sévi en infligeant à Samuel Eto’o une suspension de quatre matchs assortie d’une amende de 20 000 dollars. Cette lourde sanction fait suite au vif mécontentement exprimé par le dirigeant camerounais envers l’arbitrage et les instances dirigeantes lors de la défaite de son équipe face à la nation hôte de la compétition.

Pour rappel, le 9 janvier dernier, lors de la défaite des Lions Indomptables face au Maroc (0-2) au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, Samuel Eto’o (44 ans) avait perdu son sang-froid en tribunes. Très remonté contre l’arbitrage, il avait exprimé bruyamment sa colère devant le président de la CAF, Patrice Motsepe, et celui de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, nécessitant l’intervention de plusieurs spectateurs pour le calmer. En réaction, la Fédération camerounaise de football a immédiatement contesté cette mesure dans un communiqué officiel. Elle dénonce une décision « dépourvue de toute motivation explicite » issue d’une procédure expéditive qui ne respecterait pas les principes d’un procès équitable. La FECAFOOT, tout en réaffirmant son soutien total à son président, a annoncé que ce dernier saisirait les voies de recours légales pour faire appel.