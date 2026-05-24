PL : Bruno Fernandes bat le record des passes décisives !

Une qualité de passe époustouflante. En effet, Bruno Fernandes (31 ans) a brillé durant cet exercice 2025-2026 de Premier League. Ce dimanche, face à Brighton, le Portugais a réalisé sa 21e passe décisive de la saison avant la mi-temps, détenant désormais le record du plus grand nombre d’offrandes durant un seul exercice et dépassant les 20 assists détenus par Thierry Henry et Kevin De Bruyne (20).

La suite après cette publicité

Avec cette performance, qui rentre dans l’histoire, Fernandes conclut donc sa saison de la plus belle des manières. Grâce à un talent hors norme ainsi qu’un brin de magie, le capitaine des Red Devils a été l’élément essentiel du collectif de Michael Carrick pour se qualifier en Ligue des Champions. Désormais, c’est à la Coupe du Monde qu’il est attendu.