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Premier League

PL : Bruno Fernandes bat le record des passes décisives !

Par Tom Courel
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp

Une qualité de passe époustouflante. En effet, Bruno Fernandes (31 ans) a brillé durant cet exercice 2025-2026 de Premier League. Ce dimanche, face à Brighton, le Portugais a réalisé sa 21e passe décisive de la saison avant la mi-temps, détenant désormais le record du plus grand nombre d’offrandes durant un seul exercice et dépassant les 20 assists détenus par Thierry Henry et Kevin De Bruyne (20).

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BRUNO FERNANDES DANS L'HISTOIRE 🇵🇹

Avec sa 21e passe décisive sur une seule saison de Premier League, le Portugais bat le record de Kevin De Bruyne et Thierry Henry 👏

#BHAMUN | #PremierLeague
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Avec cette performance, qui rentre dans l’histoire, Fernandes conclut donc sa saison de la plus belle des manières. Grâce à un talent hors norme ainsi qu’un brin de magie, le capitaine des Red Devils a été l’élément essentiel du collectif de Michael Carrick pour se qualifier en Ligue des Champions. Désormais, c’est à la Coupe du Monde qu’il est attendu.

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