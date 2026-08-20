Rennes-PSG déjà à guichets fermés !

Après l’inversion de la 1ère journée de Championnat entre le PSG et Rennes - le Roazhon Park accueillera finalement la rencontre en raison de l’état de la pelouse du Parc des Princes - la polémique enfle. Si chacun souhaite défendre ses intérêts, ce choc se jouera quoi qu’il en soit à guichets fermés.

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Comme indiqué par L’Equipe, le Roazhon Park affichera complet, dimanche soir à 20h45 alors que la billetterie du Stade Rennais a été ouverte ce jeudi. Il y aura ainsi autour de 29 000 personnes, en sachant qu’il y a 16 000 abonnés. Dans le camp d’en face, 1 000 parisiens sont annoncés dans le parcage visiteur.