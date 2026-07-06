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Coupe du Monde 2026, Espagne : Nico Williams opérationnel face au Portugal

Par Sasha Nahon
1 min.
Nico Williams à l'entraînement avec l'Espagne @Maxppp

Bonne nouvelle pour l’Espagne à la veille de son huitième de finale de la Coupe du Monde face au Portugal. Touché à l’adducteur droit lors du dernier match de la phase de groupes contre l’Uruguay, Nico Williams a participé normalement à l’entraînement collectif de la Roja ce dimanche à Dallas. Selon L’Équipe, l’ailier de 23 ans devrait être apte pour affronter les Portugais, permettant à Luis de la Fuente d’aborder cette rencontre décisive avec un effectif au complet.

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L’entraîneur espagnol a également récupéré Yéremi Pino, gêné à l’épaule, ainsi que Víctor Muñoz, absent contre l’Autriche en raison d’une blessure musculaire. Les trois joueurs ont pris part à la séance ouverte aux médias, disputée sous une chaleur étouffante dépassant les 33 °C. Sauf retournement de situation, la Roja pourra donc compter sur l’ensemble de ses forces offensives pour tenter de décrocher son billet pour les quarts de finale face au Portugal.

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