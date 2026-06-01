Le PSG rentre trois fois dans le Guinness World Records

Institution reconnue pour délivrer les records du monde dans de nombreuses catégories, le Guinness World Records vient d’annoncer trois records réalisés par le Paris Saint-Germain lors de sa dernière campagne de Ligue des Champions. Déjà, le club francilien a inscrit 45 buts sur sa campagne, c’est autant que le record détenu par le FC Barcelone lors de la saison 1999/2000.

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Records broken by PSG during their victorious @ChampionsLeague campaign:



✅ Most consecutive knockout matches with a goal involvement in a UEFA Champions League season - 7 by Khvicha Kvaratskhelia

✅ Most passes by a football (soccer) player in a UEFA Champions League season -… — Guinness World Records (@GWR) June 1, 2026

Deux joueurs ont également permis au club francilien d’écrire l’histoire. D’abord Khvicha Kvaratskhelia est impliqué sur au moins un but sur le plus grand nombre de matches consécutifs soit 7 rencontres. De son côté, Vitinha a réalisé 1602 passes en une campagne, plus que n’importe quel joueur sur une saison.