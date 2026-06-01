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Ligue des Champions

Le PSG rentre trois fois dans le Guinness World Records

Par Aurélien Macedo
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp

Institution reconnue pour délivrer les records du monde dans de nombreuses catégories, le Guinness World Records vient d’annoncer trois records réalisés par le Paris Saint-Germain lors de sa dernière campagne de Ligue des Champions. Déjà, le club francilien a inscrit 45 buts sur sa campagne, c’est autant que le record détenu par le FC Barcelone lors de la saison 1999/2000.

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Deux joueurs ont également permis au club francilien d’écrire l’histoire. D’abord Khvicha Kvaratskhelia est impliqué sur au moins un but sur le plus grand nombre de matches consécutifs soit 7 rencontres. De son côté, Vitinha a réalisé 1602 passes en une campagne, plus que n’importe quel joueur sur une saison.

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