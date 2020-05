Andy Delort tente de raisonner Jean-Michel Aulas pour la reprise de la Ligue 1

Depuis l'arrêt de la saison de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus, plusieurs clubs se sentent lésés. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais, qui en raison de sa septième place au classement, ne participera à aucune coupe d'Europe la saison prochaine, sauf en cas de victoire contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, clame haut et fort, quasiment tous les jours et sur tous les supports possibles, sa volonté de reprendre le championnat. Andy Delort a tenu à lui répondre sur Twitter ce vendredi.

L'attaquant du MHSC, buteur à neuf reprises cette saison en Ligue 1, a interpellé directement le patron de l'OL. Pour tenter de raisonner ce dernier, l'international algérien a évoqué le cas de Junior Samba, qui a été testé positif au Covid-19 et placé sous assistance respiratoire fin avril. « Président, un de mes coéquipiers a été touché gravement par ce virus. On a été choqué, on a eu peur pour lui, pour nos proches, pour nous. Les malades du Covid-19 sont dans nos hôpitaux, se battent pour vivre et on remercie jamais assez le personnel soignant », a-t-il écrit.