Équipe de France : Zidane donne le meilleur souvenir de sa première trêve

Après sa première trêve internationale à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane pouvait afficher sa satisfaction après le succès renversant obtenu face à la Belgique (4-1) au Stade de France. Les Bleus terminent cette séquence avec 10 points au classement de leur groupe et le sélectionneur a notamment retenu la qualité du travail effectué durant ces quinze jours.

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« Content, car sur le plan comptable on a 10 points et c’est très bien. J’ai la satisfaction d’avoir fait du bon travail avec le staff et les joueurs. On a fait 15 jours de qualité. Bien sûr qu’il y a des choses à améliorer, il va falloir qu’on mette plus de joueurs dans la surface pour être plus efficace, mais ça se fera avec le temps. Mon meilleur souvenir ? C’est quand j’ai vu mes joueurs à Clairefontaine pour la première fois. J’ai choisi ce métier, j’en ai rêvé. Là, je vais être frustré quelques jours puis je vais continuer à travailler en allant voir mes joueurs». Prochain épisode en novembre avec un choc contre la Turquie et l’Italie.