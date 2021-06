Euro : le sélectionneur hongrois milite pour Kanté au Ballon d’Or

Avant d’affronter l’équipe de France ce samedi (15h), le sélectionneur hongrois Marco Rossi n’a pas hésité à encenser N’Golo Kanté (30 ans). D’après l’Italien, le milieu de terrain de Chelsea, qui a été impressionnant cette saison et qui a grandement aidé les Blues dans leur quête de Ligue des Champions, est un candidat très sérieux au Ballon d’Or. Il ajoute même que s’il pouvait voter pour lui, il le ferait les yeux fermés.

La suite après cette publicité

« Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer personnellement Kanté. Mais j'ai lu l'histoire de sa vie et je regarde ses prestations. Kanté est un très, très grand joueur qui, de plus, a cet aspect de vie, ce côté humain, qui fait que je l'admire vraiment. Si je le pouvais, je voterais pour lui,. C'est sûr. Kanté est un joueur très complet, parti quasiment de zéro et qui est arrivé au sommet du football mondial. C'est impossible de ne pas l'admirer et, même, de le critiquer », a-t-il dans une interview accordée à L'Équipe. À un peu plus de 24h du coup d’envoi de la rencontre, pas sur que ce soit suffisant pour déstabiliser l’ancien joueur de Leicester.