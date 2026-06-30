Coupe du Monde 2026 : la presse allemande crie au scandale arbitral face au Paraguay

L’élimination de l’Allemagne face au Paraguay en Coupe du Monde 2026 a déclenché une véritable tempête médiatique outre-Rhin. Si la Nationalmannschaft a fini par céder aux tirs au but après un match longtemps verrouillé, la quasi-totalité des grands médias allemands refusent de réduire cette sortie prématurée à un simple échec sportif. Depuis la nuit dernière, les unes, les plateaux télévisés et les éditorialistes concentrent leurs attaques sur l’arbitrage du Marocain Jalal Jayed et sur l’intervention de la VAR qui a conduit à l’annulation du but de Jonathan Tah durant la prolongation. Pour une grande partie de la presse allemande, ce seizième de finale ne restera pas comme la rencontre des occasions manquées ou des penalties ratés, mais comme celle d’une décision considérée comme incompréhensible. La colère est d’autant plus forte que l’action semblait offrir à l’Allemagne son billet pour les huitièmes de finale. Pendant plusieurs minutes, les joueurs ont célébré, les supporters ont explosé de joie et tout un pays s’est cru sauvé avant de voir la vidéo renverser le scénario. Dans les rédactions allemandes, le sentiment dominant est celui d’un vol sportif. Plusieurs commentateurs parlent d’un tournant ayant changé le destin du match tandis que les réseaux sociaux allemands se sont enflammés autour d’images diffusées en boucle toute la nuit.

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Julian Nagelsmann s’est rapidement imposé comme le porte-voix de cette indignation collective. Le sélectionneur allemand n’a pas cherché à tempérer ses propos après la rencontre et ses déclarations ont été reprises massivement par les médias du pays. Sur la ZDF, le technicien a dénoncé « un véritable scandale », estimant qu’aucune faute n’avait été commise sur le gardien paraguayen Orlando Gill. Quelques instants auparavant sur MagentaTV, il avait déjà qualifié la décision de « farce », un mot qui a fait la une de nombreux sites d’information sportive. Les consultants allemands ont immédiatement abondé dans son sens. Thorsten Kinhöfer, ancien arbitre devenu expert pour la ZDF, s’est dit incapable de comprendre une telle décision. Selon lui, le contact observé sur les images relève d’une situation banale qui ne justifie jamais une annulation de but à ce niveau de compétition. Patrick Ittrich, autre spécialiste reconnu de l’arbitrage en Allemagne, a, lui aussi, critiqué l’intervention de la VAR. Il a rappelé que l’arbitre central avait initialement validé le but avant d’être appelé devant son écran, jugeant que la situation ne pouvait en aucun cas être considérée comme une erreur manifeste. Dans les émissions d’après-match, les consultants ont multiplié les ralentis et les analyses pour tenter de démontrer que le gardien paraguayen n’avait jamais été réellement empêché d’intervenir.

Deux situations litigieuses

La polémique a pris une dimension encore plus importante avec les réactions d’anciennes figures majeures du football allemand. Jürgen Klopp, très écouté dans le pays, a choisi l’ironie pour dénoncer ce qu’il considère comme une incohérence arbitrale. L’ancien entraîneur de Liverpool a comparé l’action litigieuse aux nombreux blocs observés chaque semaine sur coups de pied arrêtés en Premier League. Selon lui, si ce genre de contact devait systématiquement être sanctionné, une grande partie des buts inscrits dans le football moderne devraient être annulés. Son intervention a été largement relayée par Sky Germany, qui souligne également que plusieurs experts arbitraux allemands ont jugé le but parfaitement valable. Seule une voix discordante s’est fait entendre avec celle de l’ancien arbitre anglais Mark Clattenburg. Interrogé sur Fox Sports, ce dernier a estimé que la faute était évidente et que la décision finale était justifiée. Une analyse qui a été accueillie avec scepticisme par une partie de la presse allemande. Plusieurs éditorialistes ont d’ailleurs relevé l’isolement de cette position au regard du consensus qui s’est rapidement dégagé en Allemagne autour de l’idée d’une injustice flagrante. Dans de nombreux commentaires, le débat n’est même plus de savoir si le but devait être accordé, mais de comprendre comment la VAR a pu parvenir à une conclusion inverse.

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Le magazine Kicker est allé encore plus loin en donnant la parole à l’ancien arbitre de Bundesliga Frank Willenborg. Son verdict a fait l’effet d’une bombe. L’ex-officiel n’a laissé aucune place au doute en affirmant que la décision était « définitivement fausse ». Selon son analyse, les images ne montrent aucune faute susceptible de justifier l’annulation du but de Jonathan Tah. Il rappelle notamment qu’il n’existe aucune règle particulière protégeant le gardien dans les six mètres et que le simple contact observé avec Waldemar Anton ne peut être retenu comme une infraction. Willenborg estime même que l’Allemagne a été clairement désavantagée par l’intervention du corps arbitral. Il critique sévèrement le recours à la vidéo et considère que le match a été influencé par une interprétation erronée du règlement. Ses propos ont trouvé un écho considérable dans la presse allemande qui parle désormais d’un « scandale arbitral » plutôt que d’une simple controverse. Au lendemain de l’élimination, le sentiment dominant outre-Rhin est celui d’une immense frustration. Certes, l’Allemagne a manqué deux tirs au but et n’a jamais totalement convaincu dans le jeu. Pourtant, pour une grande partie des observateurs allemands, la véritable histoire de cette nuit américaine restera celle d’un but accordé puis retiré, d’une qualification qui semblait acquise et d’une décision arbitrale qui continue de provoquer la colère de tout un pays.