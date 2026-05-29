L’Atlético se moque maintenant du Barça avec Pedri et Raphinha !

Le community manager de l’Atlético de Madrid est en feu et après-midi. Après avoir posté l’offre ironique des Colchoneros pour Lamine Yamal en réponse aux approches du FC Barcelone pour Julian Alvarez, le club madrilène ne s’est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, il en a fait de même avec une autre star des Culés, Pedri. «Here we go ! Pour cette deuxième offre, nous avons rencontré un problème : nous n’avons plus de billets pour le concert de demain (en référence aux concerts de Bad Bunny à Madrid, ndlr). Nous avons donc amélioré notre proposition précédente en vous proposant 6 billets pour celui de dimanche», peut-on lire sur le post des Colchoneros.

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HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Et ce n’est pas tout. Ils l’ont également fait avec Raphinha. «Et pour compléter le 3-en-1, on s’est pris au jeu et on va faire tapis : le joueur arrive prêté pour une saison et en échange, on cède Tom Ford et Smith sans option d’achat. Offre irrésistible». Des réponses qui vont déjà jaser chez les médias catalans. De son côté, l’Atlético a également posté ces photos sur son compte Instagram avec la légende suivante : «Et n’oublie pas : il ne nous a fallu que cinq minutes pour monter ce canular. Nous vivons à une époque où la réalité peut être déformée. Ne crois pas tout ce que tu vois, surtout quand il s’agit du Barça.» C’est ce qui s’appelle un tacle les deux pieds décollés.