Ces joueurs libres comme l’air qui pourraient dépanner bien des clubs de Ligue 1

Si le couperet de la fermeture du mercato est officiellement tombé à travers l’Europe, le marché ne dort jamais vraiment pour les directeurs sportifs avisés. La quête de la perle rare se poursuit désormais dans la galaxie des joueurs libres, véritable mine d’or accessible sans débourser le moindre centime en indemnités de transfert. Pour les clubs de Ligue 1, souvent contraints de gérer leurs finances avec précision, comme pour l’ensemble des écuries européennes en quête de profondeur, ces agents libres représentent une opportunité stratégique inestimable. Entre joueurs confirmés en quête de rebond, cadres d’expérience et opportunités à fort potentiel, l’occasion est idéale pour frapper un grand coup à moindre coût et boucler un effectif taillé pour une saison marathon.

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Des valeurs sûres et d’anciens cadres des Bleus sur le carreau

Parmi les joueurs ayant récemment recouvré leur liberté, certains noms donnent le vertige. On commence par le plus prestigieux d’entre eux : Karim Benzema. Le Ballon d’Or 2022 est à la croisée des chemins. Si l’option de rester en Arabie saoudite tient toujours la corde (un retour à Al-Ittihad ou un transfert à Al-Shabab sont sur la table), l’ancien Madrilène pourrait également raccrocher les crampons, ou se laisser séduire par le rêve américain. La MLS est en effet devenue la nouvelle destination dorée des légendes en quête d’un ultime défi. Le rêve américain, c’est aussi une piste très sérieuse pour Paul Pogba. Handicapé par les pépins physiques et libre de tout engagement depuis son départ de l’AS Monaco, La Pioche étudie minutieusement toutes ses options. Le Moyen-Orient reste une possibilité financièrement attractive, mais les États-Unis tiennent la corde pour un joueur qui apprécie particulièrement le pays de l’Oncle Sam (et inversement). De son côté, Renato Sanches vient tout juste de résilier son bail avec le Paris Saint-Germain. Désormais maître de son destin, le milieu portugais espère que ce statut d’agent libre va fluidifier des négociations jusqu’ici complexes. Après avoir repoussé des offres exotiques cet été, il vise un projet européen ambitieux, sachant que rejoindre une écurie de Ligue 1 est toujours une possibilité.

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Un peu plus haut sur le terrain, Myron Boadu (25 ans) cherche désespérément à relancer une carrière à l’arrêt. Après un échec retentissant au PSV Eindhoven, l’ancien buteur monégasque se retrouve sur le marché. Cinq ans après des débuts remarqués sur le Rocher, un retour en France pourrait constituer l’environnement idéal pour retrouver la confiance. Dans l’entrejeu, Yves Bissouma (29 ans) représente assurément l’une des plus belles affaires de cette fin d’été. Arrivé au terme de son aventure contrastée sous le maillot de Tottenham, l’international malien (42 sélections) possède un solide bagage en Premier League et une vraie connaissance de la Ligue 1 depuis son passage au LOSC. Si ses émoluments risquent de refroidir une grande partie des formations hexagonales, son profil technique et physique transformerait immédiatement le milieu d’un club ambitieux. Plusieurs cadors européens ont d’ailleurs déjà pris la température ces derniers jours.

Des affaires pour blinder les défenses

Le marché des défenseurs libres regorge également de profils séduisants. Axe gauche, Diogo Leite (27 ans) vient de faire ses valises après 136 apparitions sous les couleurs de l’Union Berlin. Évalué à 12 M€ par Transfermarkt et fort d’une solide expérience continentale (10 matchs de C1, 16 de C3), le roc portugais coche toutes les cases pour un club tricolore en quête de certitudes défensives.

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Sur le flanc gauche, Ghislain Konan (30 ans) est disponible sur le marché. Récemment passé par Gil Vicente, l’ancien latéral du Stade de Reims maîtrise déjà les exigences de la Ligue 1 (95 apparitions). Pari un peu plus risqué mais au potentiel énorme : Tyrell Malacia (26 ans). L’international néerlandais vient de quitter Manchester United au terme d’une aventure minée par les blessures. Longtemps pisté par l’Olympique Lyonnais, il pourrait s’avérer être un coup de maître si son futur club parvient à lui faire retrouver sa plénitude physique.

Des dynamiteurs sur les côtés à la pelle

Pour enflammer les couloirs, les directeurs sportifs ont l’embarras du choix. Krépin Diatta (27 ans) a mis fin à son histoire avec l’AS Monaco (143 matchs). Polyvalent (capable de jouer piston ou ailier) et expérimenté (58 sélections avec le Sénégal), il attend le bon projet après avoir décliné les avances de la Bundesliga. L’Olympique de Marseille, qui avait pris des renseignements en juillet comme nous vous le révélions, tient là une occasion en or. Autre visage bien connu de la L1 : Bertrand Traoré (30 ans). Malgré une pige très discrète à Sunderland (1 but en 12 matchs), l’ancien Lyonnais conserve une patte gauche soyeuse peut dépanner bien des clubs en quête d’expérience.

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Le dossier Riyad Mahrez est quant à lui enveloppé d’un mystère total, bien malin celui qui pourra prédire la future destination de l’Algérien. Du côté de Sofiane Boufal, la patience est de mise : après une pige réussie au Havre, le virevoltant marocain sait qu’il a la cote et privilégie un départ vers la Liga. Mention spéciale enfin aux gardiens de but : Alfred Gomis (vainqueur de la CAN, libre après Palerme) et Sergio Rico (libre après son passage à Al-Gharafa cet hiver) sont en quête d’un nouveau défi. Deux profils particulièrement intéressants pour une formation comme l’OM, toujours à la recherche d’une doublure fiable.

Les grandes énigmes de la fin de l’été

Pour conclure ce tour d’horizon, impossible de ne pas mentionner le cas de deux anciens internationaux tricolores aux trajectoires accidentées : Tanguy Ndombele et Anthony Martial. Auteurs d’une saison famélique en termes de temps de jeu, les deux Français peinent à attirer des rumeurs concrètes. Leurs futurs points de chute seront scrutés à la loupe pour voir s’ils peuvent enfin relancer la machine.

Enfin, l’anomalie de ce mois de septembre se nomme Raphaël Guerreiro. Après une saison plus que satisfaisante au Bayern Munich (une vingtaine de matchs, 5 buts), le piston portugais a fait ses valises. Doté d’une expérience phénoménale au plus haut niveau, il est pourtant libre comme l’air ce 2 septembre, dans l’indifférence (apparente) générale. Une véritable énigme sur le marché.