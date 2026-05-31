Un ancien joueur du Barça dévoile des secrets sur la relation entre Messi et Ronaldinho

Il n’y a pas l’air d’avoir beaucoup de secrets dans le vestiaire du FC Barcelone. En effet, Andrea Orlandi, désormais à la retraite, a évolué trois saisons sous la tunique catalane, dont deux avec l’équipe réserve et une au sein du groupe professionnel. Dans le club espagnol, il a notamment côtoyé Ronaldinho, ainsi que Lionel Messi, encore jeune. À cette période, le Brésilien et l’Argentin avaient des profils bien différents, mais c’est précisément durant ces années que la cohabitation entre les deux sud-américains a débuté. Désormais agent de joueurs, Orlandi est d’ailleurs revenu sur cette époque lors d’un entretien accordé au podcast YouTube "HProject" et il a évoqué certaines situations du vestiaire blaugrana.

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« Ronaldinho demandait à Messi de lui faire le café. Il lui disait, "bon, combien de Coupes du monde tu as jouées jeune ?" en plaisantant. Et il lui préparait le café, hein. Mais c’était une manière de le garder proche de lui, de lui donner de l’affection, comme pour le maintenir calme, en lui faisant comprendre qu’il n’était pas encore Ronaldinho » a indiqué l’ancien blaugrana (2005-2007). « Il y avait une connexion, au final, quand deux joueurs se comprennent et se voient à un niveau similaire, le maître essaie de guider le jeune, et il y avait vraiment de l’affection. Ronaldinho était affectueux avec tout le monde, mais à Messi, il lui disait : "un jour, tu pourras t’asseoir à ma table "».