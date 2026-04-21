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Coupe du Roi

Atlético : des ultras de la Real Sociedad arrêtés après un grave épisode sur l’autoroute

Par Valentin Feuillette
1 min.
Police espagnole @Maxppp
Atlético 2-2 Real Sociedad

Des supporters ultras liés à la Real Sociedad ont été arrêtés par la Garde civile après avoir tenté de forcer une camionnette de fans de l’Atlético de Madrid à quitter l’autoroute près de Badajoz. Les faits se seraient produits alors que les supporters madrilènes rentraient de la finale de la Copa del Rey. Selon des témoignages, plusieurs voitures auraient encerclé et harcelé le véhicule pendant plusieurs minutes, tentant de le pousser hors de la route.

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Jusapol Madrid
La Guardia Civil detuvo a los radicales de la Real Sociedad que intentaron sacar de la via a una furgoneta del Atlético de Madrid en Badajoz.

Provocar un accidente por llevar la bandera de España.

Que caiga todo el peso de la ley. 👮‍♂️⚖️
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Une supportrice de l’Atlético, qui a filmé la scène, a expliqué avoir eu « très peur » et avoir dû se réfugier sur une voie de service pour laisser passer les agresseurs. L’association policière Jusapol a indiqué que les plaques d’immatriculation avaient été relevées, permettant l’intervention rapide de la Garde civile et l’arrestation des suspects. L’incident fait l’objet d’une enquête.

Pub. le - MAJ le
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