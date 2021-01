Journal du Mercato : ces joueurs libres qui vont enflammer l'année 2021

La suite après cette publicité

Notre dossier du jour s'intéresse aux joueurs libres en juin prochain. Dans cette liste, il y a de très très beaux noms. En Ligue 1 par exemple, Juan Bernat, Angel Di Maria ou encore Julian Draxler voient leur contrat arriver à échéance en juin. Pour l'Allemand, cela devrait se terminer par un départ gratuit l'été prochain. A moins, qu'une porte de sortie ne soit trouvée cet hiver. Alors que pour les deux autres, Leonardo et la direction parisienne négocient âprement pour les faire prolonger.

À Marseille, c'est Florian Thauvin et Jordan Amavi qui seront libres si leur contrat n'est pas prolongé. Le champion du monde 2018 ferait du coup l'objet de convoitises cet hiver, vu que l'OM essaye de récupérer de l'argent. Le Napoli et le Milan seraient notamment venu aux renseignements.

À Lyon, la fin de contrat qui agite les Gones c'est bien sûr celle de Memphis Depay. Et l'OL ne sait pas sur quel pied danser avec sa star néerlandaise. Le vendre, même peu cher, cet hiver pour récupérer quelques millions. Ou le garder jusqu'en juin et le voir partir libre. Le FC Barcelone et la Juventus sont bien sûr intéressés pour le récupérer, mais pour le moment rien n'est arrivé sur le bureau de Jean Michel Aulas.

C'est surtout à l'étranger que la liste des noms de joueurs en fin de contrat est magnifique. À commencer par Lionel Messi bien sûr. L'Argentin est libre le 30 juin et peut, dès aujourd'hui, commencer à discuter avec d'autres écuries pour la saison prochaine. Cependant, aux dernières nouvelles, la Pulga réfléchirait à rester en Catalogne, mais attend le résultat des élections à la présidence du club, afin de véritablement se positionner. Dans le sens des arrivées, le Barça est proche de conclure celle d'Éric Garcia l'été prochain. Le défenseur espagnol sera libre en juin et aurait un accord avec les Blaugranas pour les rejoindre la saison prochaine.

Le Real Madrid aussi va avoir du travail dans les prochains mois avec pas mal de fins de contrat. On pense à Lucas Vazquez, mais surtout à Luka Modric et Sergio Ramos. Les deux emblématiques de la Casa Blanca seraient, aux dernières nouvelles, plus proche de prolonger que de partir.

Les dossiers Sergio Aguero, Gianluigi Donnarumma, ou encore, David Alaba vont agiter aussi la planète foot en 2021. D'autres cas seront à régler cette année comme celui de Riqui Puig, de Jerome Boateng et Javi Martinez ou de Mesut Ozil. Georginio Wijnaldum arrive aussi en fin de bail à Liverpool. Comme Arkadiusz Milik, lié à l'OM, au Napoli. Hakan Calhanoglu est aussi en fin de contrat le 30 juin à Milan. Même chose pour Henrik Mkhitaryan à la Roma, Jesse Lingard et Juan Mata à Manchester United, Mamadou Sakho à Crystal Palace ou encore Stevan Jovetic à Monaco.

Les officiels des derniers jours

Si le mercato n'ouvre que demain, certaines transactions sont déjà officielles. C'est notamment le cas du latéral bosnien Sead Kolašinac (27 ans). Indésirable du côté d'Arsenal, le défenseur est de retour du côté de Schalke, en prêt, jusqu'à la fin de la saison.

Autre joueur qui quitte l'Angleterre, Étienne Capoue (32 ans). Relégué avec Watord la saison dernière, le milieu de terrain français s'est engagé avec Villarreal jusqu'en 2023, contre une indemnité de 9 M€.

C'est en revanche terminé pour Diego Costa (32 ans) en Espagne. L'attaquant espagnol s'est mis d'accord avec l'Atlético de Madrid afin de mettre un terme à son contrat. Une situation qui ne devrait pas laisser insensibles bon nombre de clubs.

En Italie, Radja Nainggolan (32 ans) est de retour du côté de Cagliari. Le milieu de terrain belge débarque sous forme de prêt, lui qui n'était que très peu utilisé à l'Inter.

Enfin, c'est la bombe du début de semaine. Thomas Tuchel n'est plus l'entraineur du Paris Saint-Germain. Le technicien allemand a été remercié à la veille de Noël et devrait être remplacé par Mauricio Pochettino dans les prochaines heures.