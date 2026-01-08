Menu Rechercher
Trophée des Champions

PSG : les excuses de Willian Pacho après la victoire contre l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Willian Pacho au PSG @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Titularisé dans l’axe de la défense parisienne lors du Trophée des Champions, Willian Pacho a livré un très grand match, ce jeudi soir au Koweït, avant de se montrer fautif en marquant contre son camp. Un but qui aurait pu coûter cher aux Parisiens mais Gonçalo Ramos en a finalement décidé autrement. Auteur de l’égalisation au bout du temps additionnel, le Portugais offrait une séance de tirs au but, remportée par le PSG.

Willian Pacho
Sorry for my mistake on the goal scored by Marseille… 🙏🏿

Glad we managed to win this new trophy !!🏆❤️💙
Après la rencontre, le défenseur équatorien du club de la capitale a, malgré tout, tenu à présenter ses excuses au peuple parisien. «Excusez-moi pour mon erreur concernant le but marqué par Marseille… Nous sommes ravis d’avoir remporté ce nouveau trophée», a ainsi posté le joueur de 24 ans sur son compte X. Une erreur qui devrait rapidement être pardonnée par les supporters franciliens…

Pub. le - MAJ le
