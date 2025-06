Inter : Acerbi s’énerve contre un supporter parisien

On peut avoir 37 ans et être encore prêt à dégoupiller à tout moment. Francesco Acerbi l’a démontré aujourd’hui, en s’en prenant un supporter parisien, qui était venu le chambrer après l’entraînement de l’Inter, aux Etats-Unis. Venu signer quelques autographes pour les fans présents, le défenseur italien a été interpellé par un homme vêtu d’un maillot du PSG qui n’arrêtait pas de dire "Acerbi-Barcola", en référence aux dribbles du joueur français sur le défenseur italien lors de la dernière finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG sur le score de 5-0.

« Je suis quelqu’un de sérieux et je n’aime pas qu’on se fiche de moi. Si vous m’appelez "Acerbi-Barcola", non, ce n’est pas bien. Moi je suis fou et je te botterai le cul », a ainsi réagi Acerbi, visiblement mécontent. La rude défaite n’est pas encore digérée du côté de l’Inter Milan, qui doit affronter Urawa Reds et River Plate lors des deux prochaines journées de la Coupe du Monde des Clubs.

