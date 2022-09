Real Madrid : Ancelotti ne veut plus entendre parler de Mbappé

Hier soir, L'Equipe a lâché une petite bombe. Le quotidien sportif a indiqué que Kylian Mbappé n'avait pas prolongé jusqu'en 2025 mais jusqu'en 2024, la dernière année étant optionnelle. Il pourrait décider ou non de rester dans la capitale. De quoi relancer les rumeurs autour de son avenir l'été prochain puisqu'il sera officiellement à un an de la fin de son bail à Paris.

La suite après cette publicité

De passage en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti n'a pas pu échapper aux questions sur le contrat et l'avenir de KM7. «(Rires) Je baisse les bras avec cette question ! Nous avons une super équipe, avec des jeunes, avec Benzema... beaucoup d'autres. Ce que font Vinicius et Rodrygo nous excite et en ce moment nous ne pensons à personne d'autre. Nous n'avons aucun doute et nous ne pensons pas non plus à changer de joueurs.». Le message est clair !