OM : Robert Pirès rappelle le traumatisme de la saison 1999-2000

En pleine crise de résultats, l’OM traverse un début de saison particulièrement délicat avec trois défaites consécutives et une douzième place après quatre journées de Ligue 1. Une situation qui n’a pas échappé à Robert Pirès. Présent au micro de RMC Sport, le champion du monde 1998, qui a porté le maillot marseillais après le Mondial 1998, a reconnu que le mercato mouvementé avait contribué à ce démarrage compliqué et appelé les joueurs de Bruno Genesio à réagir. « C’est un club qui a peut-être besoin de cette excitation positive ou négative. Je souhaite aux joueurs d’avoir une révolte. Et s’il faut aller chercher une place européenne, il faut la chercher car quoi qu’il arrive c’est important », a-t-il lancé.

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Pirès s’est également appuyé sur son expérience personnelle pour adresser un avertissement aux Olympiens. Il a notamment évoqué la saison 1999-2000, lors de laquelle l’OM avait échappé de peu à la relégation, en terminant 15e de Division 1. « C’est un club qui a du mal à trouver de la stabilité mais je l’ai connu sur la saison 1999-2000 », s’est-il souvenu, avant de rappeler les difficultés rencontrées après le départ de Laurent Blanc. « Je ne souhaite pas aux joueurs ni à l’OM de connaître ce qu’on a vécu en 1999-2000 », a-t-il prévenu, alors que Marseille doit rapidement inverser la tendance pour éviter que la crise ne s’installe durablement.