Le message de Georginio Wijnaldum aux supporters du PSG

C’est donc officiel : Georginio Wijnaldum (30 ans) s’est engagé avec le Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons. Et après avoir lâché ses premiers mots pour nous faire part de son bonheur d’avoir rallié la capitale française, le Batave a également tenu à adresser quelques mots aux supporters rouge-et-bleu.

« Mon message aux supporters est que je suis heureux de rejoindre votre club. Je suis heureux de venir jouer pour vous et je promets que tant que je jouerai pour le Paris Saint-Germain, je donnerai tout ce que j’ai, je ferai de mon mieux chaque jour. Je m’entraînerai dur et j’essaierai de m’améliorer en tant que joueur et j’espère, en croisant les doigts, que nous pourrons vous apporter beaucoup de titres et j’espère que je pourrai aider l’équipe à les apporter aux fans », a-t-il déclaré sur la chaîne du club.