Lorient : les vraies raisons de l’échec du transfert de Bamba Dieng

Contrairement aux informations relayées ces dernières heures, Bamba Dieng n’a jamais échoué à la visite médicale d’Amedspor. Et pour cause : l’attaquant ne s’est tout simplement jamais rendu en Turquie. Selon nos informations, le joueur a renoncé à effectuer le déplacement après un changement de contexte dans les négociations, alors que l’opération semblait pourtant en très bonne voie.

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Bamba Dieng dément l’information dans sa story Instagram 📲 https://t.co/0DwsPA4I5H pic.twitter.com/dKXfY5fcdA — Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) July 27, 2026

Toujours selon nos informations, plusieurs éléments sont venus bouleverser les discussions de dernière minute, notamment l’arrivée de nouveaux intermédiaires et une modification des conditions initialement convenues entre les différentes parties. Face à cette situation, le clan de Bamba Dieng a préféré mettre un terme aux négociations avant même son départ. Les informations évoquant une visite médicale ratée sont donc totalement infondées et ne reflètent en rien la réalité du dossier.