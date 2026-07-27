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Lorient : les vraies raisons de l’échec du transfert de Bamba Dieng

Par El-Hadji Loum
1 min.
Bamba Dieng à l'entrainement du FC Lorient @Maxppp

Contrairement aux informations relayées ces dernières heures, Bamba Dieng n’a jamais échoué à la visite médicale d’Amedspor. Et pour cause : l’attaquant ne s’est tout simplement jamais rendu en Turquie. Selon nos informations, le joueur a renoncé à effectuer le déplacement après un changement de contexte dans les négociations, alors que l’opération semblait pourtant en très bonne voie.

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Toujours selon nos informations, plusieurs éléments sont venus bouleverser les discussions de dernière minute, notamment l’arrivée de nouveaux intermédiaires et une modification des conditions initialement convenues entre les différentes parties. Face à cette situation, le clan de Bamba Dieng a préféré mettre un terme aux négociations avant même son départ. Les informations évoquant une visite médicale ratée sont donc totalement infondées et ne reflètent en rien la réalité du dossier.

Pub. le - MAJ le
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