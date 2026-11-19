Troisième de Ligue 3 au coup d’envoi, le SM Caen n’a pas réalisé la meilleure des opérations, ce jeudi soir, sur la pelouse d’Amiens à l’occasion de la 13e journée. Idéalement lancés après une réalisation magistrale d’Ivann Botella (22e), les Normands ont finalement craqué dans la foulée lorsque le milieu bosnien, Cazim Suljic, égalisait (31e).

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Pire encore, les Caennais ont ensuite été renversés au retour des vestiaires sur une réalisation magnifique de Dan Sinaté (55e). Dans la dernière demi-heure, le tableau d’affichage n’évoluait plus. Avec cette défaite, les hommes de Gaël Clichy se font dépasser par leur adversaire du soir et chutent au 4e rang.