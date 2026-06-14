Arsenal : William Saliba estime que le PSG n’est pas intouchable

Avec les Gunners, William Saliba sort d’une saison éprouvante. En effet, le défenseur central d’Arsenal a terminé l’exercice 2025-2026 avec un titre de champion d’Angleterre, avant de perdre la finale de Ligue des Champions face au PSG à Budapest. Sous les ordres de Mikel Arteta, le joueur de 25 ans a d’ailleurs brillé pour s’offrir une place dans le groupe tricolore à la Coupe du Monde 2026.

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Lors d’un entretien accordé à France Football, il est notamment revenu sur la défaite en finale de C1 face au club de la capitale. « J’ai entendu dire qu’on avait marqué trop tôt, mais moi, je préfère ouvrir le score contre une équipe comme le PSG plutôt que l’inverse, sinon, tu risques d’exploser. On les a bien challengés », a-t-il expliqué, avant de se permettre une sortie osée. « C’est indiscutablement la meilleure équipe d’Europe. Mais, ils ne sont pas intouchables ».