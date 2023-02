PL : Leeds limoge Jesse Marsh

Fin de l’aventure entre Jesse Marsh et Leeds. Le club anglais a annoncé dans un communiqué officiel la résiliation du contrat de l’entraîneur américain ce lundi. Les dirigeants des Peacocks ont décidé de se séparer du tacticien de 49 ans après plusieurs mauvais résultats ces dernières semaines. 17e de Premier League, les Whites sont sur une triste série de sept matchs sans victoire.

Arrivé il y a quasiment un an à la place de Marcelo Bielsa, Jesse Marsh a dirigé 37 matchs à la tête de Leeds. S’il a assuré le maintien la saison dernière, la direction du club anglais ne voit pas en lui l’homme providentiel pour jouer le maintien jusqu’à la fin de la saison et a ajouté dans son communiqué : « Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur principal est en cours et nous continuerons à tenir les supporters informés dans les jours à venir. »

