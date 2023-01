Ça bouge pour Adrien Rabiot, l’annonce de Racliffe sur MU rend folle l’Angleterre

Rabiot-Juve : ça chauffe !

En Italie, c’est Adrien Rabiot qui fait réagir. Il est en Une de Tuttosport ce mercredi, car le futur du Français n’est pas toujours pas décidé ! Prolongera ou pas, tout pourrait se régler prochainement. En tout cas, si on en croit le journal italien, les discussions avancent et la Vieille Dame veut garder son joueur. En effet, un rendez-vous est prévu entre la mère du joueur, Véronique Rabiot, et le directeur sportif du club : Federico Cherubini. Un entretien pour essayer de trouver un accord, et ainsi cimenter les bonnes relations entre le club et son joueur.

Ratcliffe dans la course pour MU !

Du côté de l’Angleterre, le possible rachat de Manchester United fait grand bruit. Car l’homme le plus riche d’Angleterre, Jim Ratcliffe, que l’on connaît bien en France puisqu’il possède déjà l’OGC Nice via INEOS, s’est officiellement présenté comme candidat au rachat du club de Manchester. Une annonce qui fait parler en outre-Manche, à l’image du Daily Telegraph qui explique que c’est « Ratcliffe qui bouge en premier dans la course pour United ». Ratcliffe fait aussi la couverture de nombreux tabloïds comme le Daily Mirror ou encore le Daily Express.

Liverpool a eu la peau des Wolves !

Toujours de l’autre côté de la Manche, Liverpool l’a emporté contre Wolverhampton ce mardi soir(1-0). Les Reds se sont imposés sur la seconde rencontre du 3e tour de la FA Cup, après avoir été tenus en échec 2-2 sur le premier match. Ce sont donc les hommes de Jürgen Klopp qui passent au tour suivant grâce à une belle frappe du milieu de terrain Harvey Elliott. C’est justement lui qui fait la Une du Daily Mail ce mercredi, le tabloïd évoque des « as rouges » qui ont battu les Wolves confirmant leurs difficultés du moment. C’est encore l’unique buteur de la soirée qui fait la couverture du Daily Star, mais aussi du Sun qui met bien en avant la frappe d’Elliott avec un petit jeu de mots au passage. D’ailleurs, les Reds connaissent déjà leur futur adversaire, puisqu’ils devront affronter Brighton au prochain tour, le 28 janvier.