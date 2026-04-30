La déclaration d’Habib Beye sur PSG-Bayern

Tous les fans de football ont regardé la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern (5-4) avec des yeux grands écarquillés. La presse mondiale est unanime sur le spectacle observé et la qualité de la rencontre entre les plus grandes équipes du monde à l’heure actuelle. Même Habib Beye a été ravi par le spectacle, lui l’entraîneur de l’OM. Il a surtout apprécié ce match par les décisions des individus pendant le match. Selon lui, cela a échappé à tout contrôle, et même toutes les analyses.

La suite après cette publicité

«Tous les gens qui ont vu ce spectacle sont des amoureux du foot. Le foot, ce n’est pas que ça, c’est aussi le reflet des deux équipes d’hier soir (Atlético-Arsenal, ndlr), tempère aussi le technicien marseillais. On appelle ça les matchs irrationnels où plus rien n’est contrôlé. Par rapport au scénario du match, tout explose. On ramène le foot à ce qu’il est, un sport arbitré par la qualité des joueurs. Je me rappelle d’Arsène Wenger et la logique de data, d’anticipation. Mais personne n’avait prévu ce jour-là que Ronaldo allait monter à 2m72 pour mettre la tête. Tout le monde a pris énormément de plaisir à regarder ce match. Après, il y a la logique de supporters et je n’entrerais pas là-dedans vu ma position (rires).»