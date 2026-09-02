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Ligue 1

Monaco : Balogun absent de l’entraînement, retour de Lamine Camara

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lamine Camara @Maxppp

Après une fin de mercato particulièrement mouvementée, Lamine Camara a retrouvé le groupe monégasque ce mercredi matin à La Turbie. Le milieu de terrain sénégalais, dont le transfert à Chelsea a finalement été avorté mardi, était bien présent à l’entraînement et a participé normalement aux premiers exercices collectifs. Le joueur de 22 ans a notamment reçu une accolade de ses coéquipiers lors de l’échauffement, avant de poursuivre la séance avec concentration.

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Folarin Balogun, lui, n’était pas présent avec le groupe. L’attaquant américain, qui était également proche d’un départ vers Everton dans les dernières heures du mercato, n’avait déjà pas pris part aux précédentes séances collectives. À deux jours du déplacement de Monaco au Parc des Princes pour affronter le PSG, Ansu Fati a également fait son retour à l’entraînement. L’Espagnol, qui n’a encore disputé aucun match cette saison, poursuit sa reprise.

Pub. le - MAJ le
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