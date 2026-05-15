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National : Sochaux monte, Rouen arrache les barrages de L2 devant Fleury-Mérogis, Chateauroux descend

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp

Dernière journée de National ce vendredi avec le traditionnel multi qui devait donner le verdict final, aussi bien pour la place des barrages que pour le maintien. Dans le haut du tableau, Versailles pensait tenir sa place en barrages d’accession à la Ligue 2 en gagnant face au Stade Briochin. Mais en supériorité numérique, ils ont été rejoints par l’équipe visiteuse, pourtant dernière, et terminent donc 5e, juste derrière Fleury-Mérogis, qui a perdu la finale des barrages.

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Les Franciliens ont été dominés par Rouen (2-1) à la dernière seconde, qui termine donc à la 3e place, juste devant, avec un point de plus. Une troisième place synonyme de barrages donc. Dans le bas du tableau, Châteauroux est descendu après son nul 2-2 face à Valenciennes. Un résultat qui fait les affaires de Bourg-en-Bresse, qui n’a qu’un point de plus et qui se maintient donc.

Les résultats :

  • Aubagne 3-1 Caen
  • Concarneau 2-2 Villefranche
  • Dijon 3-2 Orléans
  • Fleury-Mérogis 1-2 Rouen
  • QRM 1-0 Paris 13 Atl.
  • Sochaux 2-2 Le Puy-en-Velay
  • Valenciennes 2-2 Chateauroux
  • Versailles 78 2-2 Stade Briochin
Pub. le - MAJ le
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