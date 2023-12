PSG : Kylian Mbappé ne se laissera pas influencer par une élimination en LdC

Au fil des ans et de ses décisions, Kylian Mbappé devient un personnage de plus en plus clivant. Alors que tout le monde s’accorde à dire qu’il est l’un des meilleurs joueurs à l’heure actuelle, ses décisions irritent parfois beaucoup de suiveurs de l’actualité du football. Peu importe, l’important réside désormais ailleurs. Ce mercredi contre le Borussia Dortmund, le PSG aura besoin de son attaquant à son meilleur niveau pour poursuivre l’aventure en Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale n’a toujours pas remporté la moindre C1, une élimination dès les phases de poules en cas de nul ou de défaite au Signal Iduna Park mercredi pourrait engendrer des conséquences dramatiques.

C’est en tout cas ce que l’on pourrait croire. Son contrat expirant en juin prochain, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins alors que le Real Madrid lui a lancé un ultimatum dernièrement. Alors qu’il hésiterait entre partir l’été prochain et prolonger sur le long terme avec les pensionnaires du Parc des Princes, une reversement en Ligue Europa pourrait influencer son choix. D’après les révélations de L’Equipe parues ce lundi, il n’en serait rien. Selon nos confrères, une élimination, ou une qualification, ne conditionnerait en rien un éventuel départ voire une potentielle prolongation. Plus que jamais, il s’agira du projet qui lui sera proposé sur le long terme qui sera déterminant alors qu’il a apprécié les derniers signaux envoyés par sa direction.