Alexis Beka Beka change de club

Après un passage d’un an à La Louvière en Jupiler Pro League (Belgique), Alexis Beka Beka va changer de club. Selon nos informations, le milieu de terrain de 25 ans va s’engager avec Aarau, actuel sixième de la deuxième division suisse après trois journées de championnat disputées.

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Après une saison assez compliquée - 16 matchs disputés toutes compétitions et équipes confondues - le joueur passé par l’OGC Nice va donc rebondir au sein d’un club qui souhaitait déjà l’enrôler il y a un an, après les soucis qu’il avait pu connaître. Il s’est engagé pour trois ans avec l’écurie qui avait frôlé la montée en D1 la saison dernière.