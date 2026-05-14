Premier League : les nommés pour le titre de meilleur joueur sans Rayan Cherki !

Ce jeudi, la Premier League a dévoilé les huit nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison de Premier League. Et on retrouve sans surprise, une majorité de joueurs d’Arsenal et Manchester City. Du côté des Gunners, en tête du classement à deux journées de la fin, David Raya, Declan Rice et Gabriel peuvent prétendre au titre de meilleur joueur.

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Manchester City est représenté par Erling Haaland et Antoine Semenyo qui profite aussi de son début de saison canon avec Bournemouth. Deuxième meilleur passeur de Premier League, Rayan Cherki ne figure pas dans la liste au contraire de Bruno Fernandes qui représente Manchester United. Le Portugais a délivré 19 passes décisives cette saison. Enfin, Igor Thiago de Brentford, deuxième meilleur buteur de PL, est présent tout comme Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest.