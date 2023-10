EdF, AC Milan : Mike Maignan est prêt à affronter le PSG de Kylian Mbappé

Après une première rencontre très bien négociée et qui s’est achevée par une victoire contre les Pays-Bas et une qualification pour le prochain Euro qui se déroulera en Allemagne, l’équipe de France retrouvera l’Écosse lors d’une rencontre amicale prévue ce mardi 17 octobre au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Présent en conférence de presse avant cette nouvelle échéance internationale, Mike Maignan est d’abord revenu sur les différentes polémiques qui émaillent ce rassemblement des Bleus, à l’image des cas Jean-Clair Todibo et Kylian Mbappé, avant de s’épancher sur le match qui attend son équipe de l’AC Milan face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Mike Maignan a notamment confié son bonheur de retrouver Paris et tous les souvenirs qui vont avec. «C’est toujours particulier de revenir chez soi, à Lille ou à Paris. Ça va me rappeler des souvenirs. Rejouer contre le PSG, je l’ai déjà fait avec Lille. Ça va être particulier : c’est la Champions League, il y aura une belle ambiance, une belle atmosphère, la famille. Comme je l’ai dit, il va falloir que je reste concentré sur mon travail, sans me laisser submerger par les émotions», a d’ailleurs laché le portier de l’équipe milanaise avant de revenir sur son duel avec son compatriote et capitaine chez les Bleus, Kylian Mbappé : «on n’a pas commencé à se chambrer parce que là, on est en sélection, on ne parle pas trop de ça. Mais c’est clair que l’affronter, c’est compliqué.» Réponse sur le terrain dans une semaine !