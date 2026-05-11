Comment le Real Madrid compte sortir de la crise

Et maintenant ? Voici la question que tous les observateurs du Real Madrid se posent en ce lundi matin. Quelques heures après la nouvelle débâcle des Merengues face au FC Barcelone, officiellement sacré champion d’Espagne, le club madrilène n’a plus d’autre choix que de se tourner vers la suite. Auteur d’une nouvelle saison blanche, critiqué de toutes parts, plongé dans une crise sportive et devant faire face à un vestiaire totalement fracturé, l’actuel deuxième de Liga se prépare logiquement à une révolution XXL. Parmi les principaux chantiers, celui de l’entraîneur semble être la priorité absolue de la formation présidée par Florentino Perez.

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José Mourinho, priorité de Perez

Arrivé sur le banc merengue en cours de saison après le départ précipité de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n’a jamais su relancer la Casa Blanca. Pire encore, l’Espagnol de 43 ans a assisté, impuissant, à l’implosion de son vestiaire. Antonio Rudiger a giflé Álvaro Carreras, Federico Valverde a subi les foudres d’Aurélien Tchouameni et des clans n’ont cessé de se former en interne. Consciente de la crise frappant actuellement la Maison Blanche, la direction s’est donc mise à la recherche d’un entraîneur expérimenté et surtout capable de fédérer un groupe où les egos sont légion. Ces derniers jours, plusieurs noms ont ainsi été évoqués (Deschamps, Klopp, Scaloni…) mais c’est bien José Mourinho qui semble avoir la faveur des pronostics.

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« On continue de parler du Real Madrid, et je continue de fuir cela, sincèrement. Je n’ai eu aucun contact avec le président ni avec aucun autre responsable du club. Dans la phase finale des saisons, je ne parle à personne. Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid et, jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril (samedi prochain, 16 mai), je n’en aurai aucun », a toutefois rappelé récemment le Special One, qui aurait pourtant trouvé un accord moral avec le Real d’après la presse espagnole et qui serait parfaitement conscient des soucis actuellement traversés par le club. Outre le dossier du coach, les hautes sphères merengues ont également l’intention de remodeler l’effectif. Et l’été s’annonce bouillant à bien des égards.

Une défense totalement remodelée, Vini toujours dans le flou

Si Kylian Mbappé, dézingué pour son rendement sur le terrain et son comportement en dehors, Jude Bellingham et Vinicius Jr, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, devraient toujours faire partie du projet madrilène dans les prochains mois, la Casa Blanca a des ambitions claires lors du prochain mercato. Dans cette optique, de nombreux renforts sont attendus sur le plan défensif : trois, voire quatre à en croire les dernières informations du quotidien AS. Alors que le club a montré de nombreuses limites à ce niveau-là, plusieurs profils ont d’ores et déjà été ciblés (Schlotterbeck de Dortmund et Konaté de Liverpool pour ne citer qu’eux). Mais ce n’est pas tout. Au milieu de terrain, le Real compte là-aussi changer les choses.

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Depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, l’équilibre madrilène n’a jamais été retrouvé et le board merengue en a bien conscience. Dès lors, plusieurs noms sont avancés : Rodri (Manchester City), Enzo Fernandez (Chelsea) ou encore Vitinha (PSG) pourraient ainsi rallier la capitale espagnole et accompagner Valverde et Tchouameni dans l’entrejeu. Pour rappel, les deux milieux de terrain - qui ont écopé d’une amende de 500 000 euros après leur bagarre - ne devraient pas quitter le navire madrilène. Une chose est sûre, les pensionnaires du Santiago Bernabeu - qui devraient sauf retournement de situation récupérer Nico Paz, Endrick et Victor Muñoz dans quelques semaines - s’apprêtent à vivre une profonde refonte alors que les départs de Ceballos, Alaba et Carvajal sont eux d’ores et déjà actés. Après le chaos, place à la reconstruction.