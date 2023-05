PSG - Ajaccio : Fabian Ruiz ne veut pas s’enflammer

La suite après cette publicité

Après la belle victoire du Paris Saint-Germain sur sa pelouse du Parc des Princes face à l’AC Ajaccio (5-0), Fabian Ruiz s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour revenir sur ce succès collectif du club parisien. «Je crois que c’est un grand match de toute l’équipe. On savait que les trois points étaient très importants. Nous essayerons de faire la même chose au prochain match», a tout d’abord lancé le milieu de terrain espagnol avant de revenir sur sa réalisation personnelle : «j’aurais pu tirer du pied droit puis j’ai vu le gardien écarté du coup j’ai tenté du pied gauche. Le plus important c’est que le ballon soit rentré. Je suis content d’avoir marqué mais le plus important, c’est les 3 points».

Fabian Ruiz, crédité d’un 6 par notre rédaction, n’a ensuite pas voulu s’enflammer. Pour l’Espagnol, il est primordial de rester concentré jusqu’à la fin de la saison malgré l’avance du PSG en Ligue 1. «Nous devons penser à bien jouer, à faire des bons matchs et à obtenir les 3 points. Il nous fallait les 3 points pour être champion et c’est là dessus qu’on s’est concentré. Nous nous rapprochons du titre mais mathématiquement, ce n’est pas encore fait. Nous devrons lutter pour les 3 points au prochain match et ce sera l’objectif jusqu’à la fin de la saison pour être champion», a encore confié l’ancien Napolitain, alors que le sprint final semble bien engagé pour le PSG avec 6 points d’avance sur son dauphin lensois.

