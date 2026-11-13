Portugal : le numéro 7 de Cristiano Ronaldo sera à l’honneur face au Danemark

Le Portugal s’apprête à rendre un hommage inédit à Cristiano Ronaldo. Pour la réception du Danemark, samedi (19h45) au stade municipal de Braga, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations, tous les joueurs de la sélection portugaise porteront le numéro 7, rendu mythique par leur ancien capitaine. Selon A Bola, cette initiative a été décidée jeudi lors d’une réunion réunissant le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, le sélectionneur Jorge Jesus et les trois capitaines actuels, Bernardo Silva, Rúben Dias et Bruno Fernandes. L’objectif est de célébrer l’immense héritage laissé par Cristiano Ronaldo, qui a récemment annoncé sa retraite internationale après plus de deux décennies passées sous le maillot de la Seleção. Depuis ses débuts en août 2003, l’ancien attaquant du Real Madrid a profondément marqué l’histoire de son pays, devenant l’une des figures les plus emblématiques du football portugais.

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Mais cet hommage ne se limitera pas aux maillots portés par les joueurs. À la septième minute de la rencontre, une célébration symbolique sera également organisée pour permettre aux supporters présents dans les tribunes de participer à cet hommage collectif. Les deux initiatives ont été préalablement autorisées par l’UEFA, permettant à la Fédération portugaise d’organiser cette soirée particulière dans le cadre d’une rencontre officielle. Autre geste fort, la FPF a décidé de laisser inoccupée la chambre habituellement réservée à Cristiano Ronaldo à la Maison des Athlètes, au sein de la Cité du Football, lors de ce premier rassemblement depuis son départ de la sélection. Une manière de marquer symboliquement l’absence de celui qui a incarné le Portugal pendant plus de vingt ans, alors que Jorge Jesus et ses joueurs entament une nouvelle page de l’histoire de la Seleção.