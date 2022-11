Ligue 1 : Strasbourg arrache le nul contre Lorient à La Meinau

Avec seulement une victoire au compteur depuis le début de la saison, à Angers (3-2), le RC Strasbourg est au plus mal et occupe la dernière place de la Ligue 1. Avant de profiter de la trêve internationale pour se ressourcer, le club alsacien souhaitait enfin s'imposer pour la dernière de cette première partie de saison. Mais en face, la surprenante formation de Lorient, qui restait sur quatre matches sans victoire, souhaitait se relancer et revenir accrocher le podium.

Désireux de bien démarrer, le RCSA a pourtant été rapidement calmé sur le premier coup de pied arrêté. Après une déviation de Le Bris vers le second poteau sur corner, Moffi, complètement seul, a conclu d'une lourde frappe sur la gauche du but (1-0, 5e). Un sacré coup encaissé d'entrée, mais les Strasbourgeois ne se laissaient pas abattre et produisaient de belles séquences, mais trop timides pour inquiéter les cages de Mannone.

Strasbourg s'est réveillé trop tard

Mais Si Strasbourg allait mieux dans le domaine offensif, c'était plus compliqué en défense et après une perte de balle dans la moitié de terrain, Moffi se retrouvait seul en duel devant Sels... mais la frappe du buteur breton manquait le cadre (36e). Après la pause, le jeu repartait sur un faux-rythme et Strasbourg semblait sans solution pour revenir au score. Bellegarde tentait alors sa chance de loin, mais Mannone se montrait vigilant (50e).

En fin de match, les hommes de Stéphan se sont réveillés, mais se frottait à des Merlus solides. Mais à force d'y croire et à la suite d'une belle combinaison sur la droite, Diallo pouvait reprendre à bout portant et égaliser (1-1, 90e). Un nul inespéré, qui permet aux Alsaciens de passer la trêve avec le sourire, même s'ils restent 19e avant un déplacement périlleux chez le PSG. Lorient, toujours à la quatrième place avant Monaco-Marseille, ce dimanche (20h45), recevra Montpellier le 28 décembre.