Le Bayern dévoile son nouveau maillot third

Le Bayern Munich et adidas ont dévoilé ce jeudi 20 août le troisième maillot du club pour la saison 2026-2027. La nouvelle tenue s’appuie sur une base sombre accompagnée de détails rouge vif et surtout d’un motif graphique intégral qui dissimule plusieurs références visuelles aux grands moments de l’histoire du Bayern. L’objectif est de retracer, à travers le design, certains des succès et épisodes qui ont construit l’identité du club bavarois.

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Les trois bandes adidas, le logo de l’équipementier et l’écusson du Bayern apparaissent en rouge, tandis qu’un détail « FCBM » complète le col et les poignets. La tenue est accompagnée d’un short et de chaussettes sombres reprenant les mêmes touches rouges. Côté performance, adidas a intégré sa technologie CLIMACOOL+, destinée à favoriser l’évacuation de la transpiration et la respirabilité.

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