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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’Argentin Facundo Tello arbitrera France-Maroc

Par Kevin Massampu
1 min.
Facundo Tello @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.56 N 3.90 2 6.25 bonus 100€

Après avoir éliminé difficilement le Paraguay en 1/8e de finale de la Coupe du Monde 2026, l’Équipe de France affrontera le Maroc en 1/4 de finale de la compétition, ce jeudi (22h), à Boston. Une nation que les Bleus avaient affrontée et battue lors de la précédente édition au Qatar, en 1/2 finale (2-0). Pour cette rencontre opposant les hommes de Didier Deschamps à ceux de Mohamed Ouhabi, la FIFA a décidé de nommer l’Argentin Facundo Tello, en tant qu’arbitre principal.

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Une décision qui interroge forcément. Il y a quelques jours, les Argentins n’étaient pas contents de la nomination de François Letexier comme arbitre du 1/8e de finale de l’Albiceleste face à l’Égypte, ce mardi.

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