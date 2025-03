Une légende du football critique l’annulation du penalty d’Alvarez

Invraisemblable, le penalty de Julian Alvarez est devenu l’un des événements les plus marquants de l’histoire récente de la Ligue des Champions, et tous les observateurs y vont de leur mot sur le sujet. Le dernier en date à s’être exprimé, c’est le triple ballon d’or néerlandais Marco Van Basten. L’ancien attaquant de l’AC Milan s’est exprimé sur Instagram, expliquant qu’il n’est «pas un supporter du Real Madrid ou de l’Atlético, mais Julián Álvarez a touché le ballon une fois. L’UEFA a l’obligation de régler ce problème.»

La suite après cette publicité

Même son de cloche du côté d’un autre grand attaquant, en la personne d’Alan Shearer. «J’ai regardé le penalty de Julián Álvarez plus de 100 fois et je n’arrive toujours pas à trouver de preuve concluante qu’il ait touché le ballon deux fois. C’est complètement absurde», a développé au micro de Sky Sports l’ancien grand buteur de Premier League. Une polémique qui enfle, et dont on ne semble pas voir la sortie.