Trophées UNFP 2026 : tous les nommés dévoilés !

À trois journées de la fin du championnat (4 pour Brest, Strasbourg, Lens et le PSG), les destins commencent à se dessiner et les trajectoires à se préciser… tout comme les débats autour des récompenses individuelles qui s’éclaircissent désormais un peu plus. Comme chaque saison, l’UNFP a dévoilé le nom de tous les nommés dans ses différentes catégories.

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Sacré "meilleur joueur de Ligue 1" l’an passé, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé remportera-t-il un nouveau trophée ? Il aura encore de la concurrence cette année avec notamment ses coéquipiers Vitinha et Nuno Mendes. Mason Greenwood est présent tout comme Florian Thauvin du RC Lens. Une belle liste même si certains ont déjà signalé l’absence de Corentin Tolisso ou encore Esteban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1.

Luis Enrique ou Pierre Sage pour le meilleur entraîneur ?

Parmi les techniciens retenus pour le trophée de "meilleur entraîneur de la saison", Luis Enrique est évidemment candidat à sa propre succession. Son homologue lensois Pierre Sage aura aussi des arguments à faire valoir, alors que le RC Lens réalise une saison historique à tous les niveaux. On retrouve également le Lyonnais Paulo Fonseca ou encore le Lorientais Olivier Pantaloni et le Lillois Bruno Genesio.

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Dans la catégorie du "meilleur gardien de Ligue 1", le Lensois Robin Risser est nommé, tout comme le Rennais Brice Samba, le Lyonnais Dominik Greif. À noter l’absence de Safonov qui n’est pas éligible puisqu’il a joué moins de 15 matches de Ligue 1. Comme la saison dernière, Ayyoub Bouaddi postule dans la catégorie du "meilleur espoir de Ligue 1". Le Lillois sera en concurrence avec le vainqueur de l’an passé, Désiré Doué, mais aussi Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et… Barco du RC Strasbourg. Dans la catégorie annexe réservée au "meilleur joueur français évoluant à l’étranger", Kylian Mbappé pourrait à nouveau triompher. Le Madrilène sera en concurrence avec le Bavarois Michael Olise, Rayan Cherki, Hugo Ekitike et William Saliba.

Meilleur entraîneur de Ligue 1

Luis Enrique (PSG)

Bruno Genesio (Lille)

Olivier Pantaloni (Lorient)

Pierre Sage (Lens)

Paulo Fonseca (OL)

Meilleur joueur de Ligue 1

Ousmane Dembélé (PSG)

Vitinha (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Mason Greenwood (OM)

Florian Thauvin (Lens)

Meilleur joueur français à l’étranger

Hugo Ekitike (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Rayan Cherki (City)

Michael Olise (Bayern Munich)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Meilleur jeune de Ligue 1

Désiré Doué (PSG)

Joao Neves (PSG)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Barco (Strasbourg)

Ayyoub Bouaddi (LOSC)

Meilleur gardien de Ligue 1

Brice Samba (Rennes)

Dominik Grief (OL)

Mike Penders (Strasbourg)

Hervé Koffi (Angers)

Robin Risser (Lens)

Meilleur gardien de Ligue 2

Gauthier Larsonneur (Saint-Étienne)

Hillel Konaté (Troyes)

Gaetan Poussin (Red Star)

Ewen Jaouen (Reims)

Quentin Braat (Rodez)

Meilleur joueur de Ligue 2

Martin Adeline (Troyes)

Tawfik Bentayeb (Troyes)

Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne)

Giovani Versini (Pau)

Enzo Bardeli (Dunkerque)

Meilleur coach de Ligue 2

Patrick Videira (Le Mans)

Stéphane Dumont (Troyes)

Grégory Poirier (Red Star)

Fabien Dagneaux (Boulogne)

Didier Santini (Rodez)

Meilleure joueuse de D1

Romée Leuchter (PSG)

Sakina Karchaoui (PSG)

Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Clara Mateo (Paris FC)

Meilleure gardienne de D1

Burns (Nantes)

Wahl (Strasbourg)

Endler (OL Lyonnes)

Picaud (Fleury 91)

Chavas (Paris FC)

Meilleure espoir de D1