Discipline : une première sanction est tombée contre Bastia

Le 13 mars dernier, de graves incidents se sont produits au stade Armand Cesari après la défaite de Bastia face à l’US Boulogne (0-1). Face à la situation, la commission de discipline n’a pas encore prononcé ses sanctions définitives à l’encontre du club corse, mais a déclaré que le prochain match du SCB se jouera sur terrain neutre, et à huis clos.

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«Comportement des supporters du SC Bastia : déclenchement de feux en tribune, usage et jet d’engins pyrotechniques, intrusion et tentative d’intrusion de supporters dans des zones d’accès restreint. Au regard de la gravité des faits, du risque de réitération et afin de garantir le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire les mesures suivantes, jusqu’au prononcé de la décision définitive :

- Suspension du terrain Armand Cesari,

- La rencontre Bastia - Amiens, prévue le 3 avril prochain, se déroulera sur terrain neutre, à huis-clos.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 8 avril 2026, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.»